Atlânticoline cancela viagens quarta-feira entre Faial, Pico e São Jorge

A Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, anunciou hoje o cancelamento na quarta-feira das ligações Faial-Pico-São Jorge, devido ao agravamento do estado do tempo no arquipélago.



Em comunicado, a Atlânticoline informa que na sequência do aviso meteorológico, de acordo com o qual é esperada ondulação de noroeste muito forte no grupo central do arquipélago, podendo atingir os 18 metros, “as viagens previstas para a Linha Verde, entre Faial, Pico e São Jorge, estão canceladas”.

Quanto à Linha Azul, que liga Horta, na ilha do Faial, e Madalena, no Pico, será feita uma avaliação ao início da manhã de quarta-feira, antes da primeira viagem do dia, adianta o mesmo comunicado, pedindo aos passageiros atenção a eventuais novos comunicados da empresa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso vermelho, que corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo, para sete ilhas dos Açores, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas até 20 metros de altura.