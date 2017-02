Atlânticoline cancela ligações Faial-Pico-São Jorge

A Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, cancelou durante o dia de hoje as ligações Faial-Pico-São Jorge devido ao agravamento do estado do tempo.



Quanto à Linha Azul, que liga Horta, na ilha do Faial, e Madalena, no Pico, foi feita uma avaliação ao início da manhã de hoje, antes da primeira viagem do dia.