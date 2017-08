Atividade sísmica registada na Terceira

A Proteção Civil dos Açores informou hoje que está a ser registada, desde a madrugada, atividade sísmica na parte central da ilha Terceira, no vulcão do Pico Alto.





Numa nota de imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros adianta, citando o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, que “tem vindo a ser registada, desde a madrugada do dia 04 de agosto, atividade sísmica numa região epicentral localizada na parte central da ilha Terceira, no vulcão do Pico Alto”.

“Até ao momento foram registados alguns eventos, todos de baixa magnitude, não havendo informação de nenhum evento ter sido sentido pela população”, refere a mesma nota, acrescentando que aquele centro “continua a acompanhar o evoluir da situação”.