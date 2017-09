Atividade sísmica aumenta na ilha açoriana de São Miguel

A Proteção Civil dos Açores informou que se regista desde a tarde de hoje um “incremento da atividade sísmica” no vulcão das Furnas, na ilha de São Miguel, havendo ainda o registo de “alguns microssismos” na área do vale das Furnas.

“Registou-se desde as 14:27 de hoje [mais uma hora em Lisboa] um incremento da atividade sísmica no vulcão das Furnas, em São Miguel, numa faixa com cerca de cinco quilómetros de comprimento, direção noroeste/sueste, que se estende da zona da Ribeira Quente até à lagoa das Furnas”, informa o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo a Proteção Civil dos Açores, também “têm sido registados alguns microssismos mais dispersos na área do vale das Furnas”.

“Os eventos mais energéticos ocorreram às 14:46, com magnitudes 3,1 e 3,0, e tiveram epicentros localizados a dois e a um quilómetro, respetivamente, a noroeste da Ribeira Quente, no concelho da Povoação”, adianta a nota.

De acordo com a informação disponível até ao momento, os sismos foram sentidos com intensidade máxima V/VI na escala de Mercalli Modificada na Ribeira Quente.

“Os eventos foram ainda sentidos com intensidade V nas Furnas, IV/V na Povoação, e IV no Faial da Terra, no concelho da Povoação, e Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo”.