"Atividade sísmica acima do normal" é a manchete do Açoriano Oriental desta terça-feira de Carnaval.

A ilha de São Miguel foi ontem “sacudida” por centenas de sismos, dos quais 29 foram sentidos pela população ainda que sem causar danos. Segundo o CIVISA esta crise sísmica teve natureza tectónica



O Açoriano Oriental apresenta ainda como destaque fotográfico, a inauguração do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas - SISAB, onde estão presentes 28 empresas dos Açores e onde se ficou a saber que as exportações dos Açores aumentaram 8,8% em 2017.

Em entrevista Telmo Magalhães, Administrador da Cofaco, diz que não interessa à empresa encenar interesse em investir nos Açores e alerta para necessidade de medidas para o setor

"Ricardo Moura e Sancho Eiró vão ao Rali Serras de Fafe" e "Berta Cabral critica falta de transparência na nova cadeia" são outros destaques da edição desta terça-feira.