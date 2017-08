Até 70 mil pessoas poderão ser retiradas para neutralizar bomba em Frankfurt

Até 70.000 pessoas deverão ser retiradas de Frankfurt no domingo para poder ser desmontada uma bomba da II Guerra Mundial, anunciaram a polícia e os bombeiros

Se aquele número se confirmar, tratar-se-á da maior transferência do tipo na Alemanha desde o último conflito mundial.

A bomba, do tipo HC4000 utilizado pela Força Aérea britânica, foi descoberta durante obras numa rua do bairro de Westend, não muito distante do centro da cidade e da sua principal rua comercial, Zeil, segundo um comunicado conjunto da polícia e dos bombeiros de Frankfurt.

O diário Bild indicou que a bomba deverá pesar 1,8 toneladas e conter 1,4 toneladas de explosivo.

O "tamanho da bomba" explica as "significativas medidas de evacuação da zona", adianta o comunicado.

Um porta-voz da polícia de Frankfurt disse à agência France Presse que até 70.000 poderão ser retiradas, falando o Bild na evacuação de um perímetro de 1,5 quilómetros à volta do local de descoberta da bomba.

Devido aos intensos bombardeamentos dos aliados durante a II Guerra Mundial, os serviços de desminagem da Alemanha desmontam regularmente bombas encontradas quando se realizam obras ou em florestas e zonas rurais.

Até agora a maior retirada devido à neutralização de uma bomba ocorreu a 25 de dezembro de 2016, quando 54.000 pessoas tiveram de deixar as suas casas em Augsburg, no sul do país.