Ataque ocorrido em Barcelona provocou pelo menos 13 mortos e mais 50 feridos

"Podemos confirmar que há 13 mortos e mais de 50 feridos", escreveu no Twitter o responsável pela pasta do Interior do executivo catalão (Generalitat), Joquin Forn.

Em declarações aos jornalistas, Forn disse que há "indícios muito claros" de que se trata de um atentado terrorista, se bem que estejam pendentes da confirmação da identidade dos autores.

Forn admitiu que o número de vítimas poderá aumentar e referiu que o dispositivo policial está empenhado agora em encontrar os autores do atentado, pelo que insistiu na recomendação para que os residentes de Barcelona permaneçam em casa e não se desloquem à zona da Praça da Catalunha e das Rambas, onde ocorreu o ataque.

Antes, a polícia catalã (Mossos d'Esquadra) tinha confirmado a detenção de uma pessoa relacionada com o ataque e que estava a "tratá-lo como um terrorista".

Noutra mensagem, a polícia catalã esclareceu que não havia qualquer pessoa barricada num bar do centro de Barcelona, contrariamente ao que tinha anteriormente sido referido por fontes policiais.

O ataque ocorreu pelas 17:00 locais (16:00 em Lisboa), quando uma furgoneta branca galgou um passeio na zona da Praça da Catalunha, nas Ramblas, e atropelou dezenas de pessoas, gerando pânico na zona diariamente frequentada por milhares de turistas.

Testemunhas disseram que, após o atropelamento, o condutor da carrinha e um acompanhante saíram da furgoneta e fugiram a pé.

Las Ramblas é uma grande avenida, de 1,2 quilómetros, que atravessa o centro de Barcelona, desde a Praça da Catalunha até ao monumento a Cristóvão Colombo, em frente ao mar.