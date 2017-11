Atânticoline ultrapassa a marca dos 500 mil passageiros

A Atlânticoline ultrapassou, no passado dia 4 de outubro, a marca dos 500 mil passageiros transportados. Significa isto que, nos primeiros dez meses do ano, a empresa regional registou um crescimento de 5,8 por cento no transporte marítimo de passageiros, por comparação período homólogo do ano passado, o que resultou num aumento de 29 121 passageiros transportados e num valor total de 534 879.