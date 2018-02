ATA presente em feira de turismo na Galiza

A XANTAR, explica uma nota de imprensa da ATA, "é uma feira dedicada ao Turismo Gastronómico, onde estão presentes diversos destinos turísticos a nível mundial, no que diz respeito a esta tipologia de mercado".



Os Açores estão presentes no certame com um stand de 12m2, dando a conhecer os seus produtos reconhecidos e galardoados internacionalmente, e para a ATA esta participação é tão mais pertinente quando regista que o mercado espanhol foi o quarto "com maior peso no número de dormidas entre janeiro e dezembro de 2017", na Região.