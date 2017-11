ATA presente em feira de turismo em Barcelona

Segundo uma nota de imprensa enviada a este jornal, a feira IBTM reúne profissionais do segmento MI (Meeting Industry) dedicados ao B2B (Business-to-Business) e tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o estabelecimento de novos contactos com outros parceiros de negócio.



A ATA vai participar nos três dias de feira com um módulo de destino integrado no stand do Turismo de Portugal, onde estarão presentes outros 56 expositores do sector turístico, entre os quais associados da Turismo dos Açores.

A ocasião, refere a mesma nota de imprensa, servirá para reforçar a notoriedade do destino Açores "num dos mercados com maior peso para os Açores, potenciando ainda as ligações aéreas directas existente entre o país e os Açores".