ATA critica dispersão da promoção na BTL

A falta de sensores de glicemia, o envolvimento do Presidente da República no caso da greve de fome do deputado do PPM e o investimento da autarquia da Povoação nos laboratórios da escola Maria Isabel do Carmo Medeiros são outros dos assuntos da edição deste sábado.

O sismo de 4,3 sentido em São Miguel também merece chamada de primeira.

O Desporto destaca o carro preferido da maioria dos pilotos que participam na edição deste ano do Azores Airlines Rallye.