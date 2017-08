Astrónomos obtêm imagem mais detalhada de uma estrela

Astrónomos obtiveram a imagem mais detalhada de uma estrela, a da 'supergigante' vermelha Antares, uma estrela em fim de vida com um diâmetro cerca de 700 vezes superior ao do Sol.

A equipa liderada por Keiichi Ohnaka, da Universidade Católica do Norte, no Chile, obteve não só a imagem mais precisa da superfície de uma estrela, mas também da sua atmosfera.

Os resultados da investigação são publicados na revista científica Nature e foram hoje divulgados em comunicado pelo Observatório Europeu do Sul (OES), organização astronómica da qual Portugal faz parte.

Os astrónomos usaram o interferómetro (instrumento ótico baseado na interferência de ondas luminosas) do Telescópio Muito Grande (Very Large Telescope) do OES, no Chile, para mapear a superfície de Antares e medir os movimentos de gás da sua extensa e turbulenta atmosfera.

A estrela está localizada na constelação de Escorpião e, a olho nu, o seu brilho tem uma forte tonalidade vermelha.