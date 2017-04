Astronauta Peggy Whitson bate recorde de um americano mais tempo no espaço

A astronauta Peggy Whitson bateu hoje o recorde do maior tempo acumulado em órbita por um americano, com 534 dias, duas horas e 48 minutos.



O recorde mundial de permanência em órbita, de 879 dias, pertence ao cosmonauta russo Gennady Pedalka.

Antes de se tornar o membro do programa espacial dos Estados Unidos com mais tempo em órbita, Peggy Whitson, comandante da Estação Espacial Internacional, já era a mulher com mais tempo no espaço, com mais caminhadas espaciais, e, com 57 anos, a mulher mais velha em órbita.

Peggy Whitson, ultrapassou hoje o recorde estabelecido em 2016 por Jeffrey Williams.

Quando regressar à Terra, em setembro, a astronauta vai registar 666 dias em órbita, repartidos por três missões.