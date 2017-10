Associação Nascer e Crescer Feliz promove iniciativa para ajudar mães e crianças

A Associação Nascer e Crescer Feliz promove a 11 de novembro, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo a "II Noite 100% Solidária" para angariar fundos para mães, recém-nascidos e crianças.

Trata-se de um espetáculo assegurado pelos artistas Sonasfly e Big Muffin Orchestra, que se associam à causa tocando gratuitamente.

As verbas angariadas revertem para a "Nascer e Crescer Feliz", uma associação comunitária que ajuda e promove "a defesa da vida e a melhoria de condições da população vulnerável ao risco social, em particular mães em dificuldade e recém-nascidos, apoiando com bens essenciais".