Associação Montepio realiza hoje assembleia-geral para votar plano para 2018

A Associação Mutualista Montepio Geral realiza hoje uma assembleia-geral para debater o plano de ação e orçamento de 2018, quando gera polémica a possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no banco Montepio.

A reunião magna decorre hoje cerca das 20h00 em Lisboa, na sede da Associação Mutualista na Rua do Ouro.

Segundo o plano de ação e orçamento divulgado aos associados, a Associação Mutualista prevê que este ano consiga lucros de 17,4 milhões de euros e 30,5 milhões de euros em 2018.

Em 2016, a Associação Mutualista conseguiu lucros de 7,4 milhões de euros, numa inversão dos resultados face ao prejuízo de 393,1 milhões de euros de 2015.

Apesar da divulgação destas perspetivas financeiras, à Associação Mutualista Montepio ainda falta dar a conhecer as contas consolidadas referentes a 2016. É nestas contas que a associação faz a consolidação dos resultados de todas as empresas em que tem participações no capital, permitindo uma visão mais abrangente da sua situação.

Contudo, fora da agenda oficial da reunião ficarão outros temas, desde logo a eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital da Caixa Económico Montepio Geral (CEMG), o valor que será injetado e a participação de capital com que ficará.

A imprensa tem adiantado que a SCML poderá entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10% na CEMG, o que valoriza a CEMG em cerca de 2.000 milhões de euros.

A CEMG também está num período de mudança dos estatutos e mesmo da sua equipa de gestão, tendo a Associação Mutualista anunciado a entrada de Nuno Mota Pinto para presidente do banco, lugar atualmente ocupado por Félix Morgado.

A Associação Mutualista Montepio está também em processo de venda das suas seguradoras ao grupo chinês CEFC.

A Associação Mutualista Montepio Geral é o topo do Grupo Montepio, que tem como principal empresa a CEMG, o banco mutualista.

Em outubro, a Associação Mutualista Montepio tinha 623.675 associados, pelo que todos podem participar na reunião de hoje. Contudo, tendo em conta os últimos anos, a participação deverá ser de centenas de associados.

Antes da assembleia-geral de hoje, decorre a reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio.