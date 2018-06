Associação Dadores de Sangue de São Miguel participa na I Feira de Trocas e Conexões

A Associação Dadores de Sangue de São Miguel, vai participar, no próximo dia 30 de junho, na I Feira de Trocas e Conexões que decorrerá na Galeria Arco 8, em Ponta Delgada.





De acordo com a organização, trata-se de uma iniciativa “de pessoas para pessoas, com vista a trabalhar o sentido de coletividade através do intercâmbio de energia em forma materializada de produtos e bens sociais”, durante a qual serão promovidas trocas, realizados atelier e apresentados projetos diversos.

Esta primeira Feira, agendada para ter lugar entre 13 horas e 23 horas, será centrada desde da “produção biológica e sustentável, da biodiversidade ao ambiente», privilegiando-se a troca de plantas, plantios, sementes e outros produtos biológico.

Por ser turno, a Associação Dadores de Sangue de São Miguel, com a sua participação nesta Feira, através de voluntários, pretende sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva de sangue como forma de ajudar a salvar vidas.

Durante a Feira, a Associação dos Dadores de Sangue de São Miguel vai promover uma campanha de angariação de sócios.