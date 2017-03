Associação Amigos do Calhau promove limpeza de planta invasora

A Associação Amigos do Calhau vai promover no sábado uma limpeza do denominado chorão-da-praia, entre as praias das Milícias e do Pópulo, com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.



Esta iniciativa está inserida no projeto de erradicação de plantas invasoras da orla costeira de São Miguel, sendo o chorão considerado como "um risco ecológico conhecido" e "prioritário em termos de controlo ou erradicação". O chorão está ainda incluído entre as 100 espécies infestantes da fauna e da flora macaronésica determinadas como potencialmente mais perigosas no âmbito do projeto Bionatura.