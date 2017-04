A Associação Crescer em Confiança, de Rabo de Peixe, promove na quinta e na sexta-feira, a III Feira da Saúde.



A iniciativa, entre as 10:00 e as 17:00, decorre no Cineteatro Miramar, com acesso gratuito.

Os objetivos desta iniciativa passam por promover boas práticas de saúde e estilos de vida saudáveis, avaliar a saúde da comunidade em geral e sensibilizar para medidas preventivas de riscos para a saúde, informou a organização.