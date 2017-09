Assistência recorde de 250 mil pessoas no primeiro dia da Red Bull Air Race no Porto

"Estão mais pessoas hoje no Porto a assistir à prova do que nos dois dias em algumas das anteriores etapas, o que é muito bom prenúncio", acrescentou a organização da prova, que entre hoje e domingo terá aviões a competir a 370 quilómetros por hora entre as margens Douro no Porto e em Vila Nova de Gaia.

Depois de ter decorrido a qualificação da Challenger Class, competem esta tarde os pilotos da Master Class para definir o alinhamento para as finais que decorrerão no domingo.

No caso da segunda classe, a qualificação poderá deixar Kirby Chambliss mais perto de se sagrar campeão do mundo.

O recorde anterior de assistência no Porto é de um milhão de espetadores, alcançado em 2008, numa edição em que no primeiro dia acorreram às duas margens 200 mil pessoas, abaixo do número hoje anunciado pela organização.