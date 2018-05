Assembleia Regional aprova votos de congratulação por subida do Santa Clara

Os votos, apresentados por PS e PSD em sessão plenária na Horta, ilha do Faial, valorizaram o regresso ao principal escalão do futebol português, passados 15 anos, do Santa Clara.

A subida, diz o texto do PS, prova que objetivos definidos com realidade, muito, e dedicado trabalho, e a vontade de vencer aliada à resistência a fatores adversos e persistência, que marca os Açorianos numa vida de séculos lutando pelo seu desenvolvimento e pela sua afirmação.

"Com este regresso do Santa Clara, o desporto açoriano e os Açores foram honrados. O mérito este deve-se todo ao Santa Clara à sua direção, aos seus jogadores à sua equipa técnica e aos seus adeptos", diz o texto do PS, apresentado pelo deputado Pedro Moura.

O PSD, pelo deputado Luís Maurício, sublinhou que o feito "mostra que com trabalho, dedicação e o imprescindível talento se consegue estar entre os melhores".

E concretizam os sociais-democratas: "Este é um feito que dignifica os Açores e contribui para a afirmação da imagem da nossa região a nível nacional".

O Santa Clara juntou-se na subida ao principal escalão do futebol nacional aos madeirenses do Nacional, que conquistaram o título de campeões da II Liga.

A formação de Ponta Delgada conta três presenças na I Liga, a última das quais em 2002/03, após ter obtido a sua melhor classificação entre os ‘grandes’, com o 14.º lugar em 2001/02.

A estreia do emblema dos Açores no principal escalão ocorreu em 1999/2000, quando terminou o campeonato na 18.ª e última posição.

O treinador Carlos Pinto, que orientou a formação açoriana esta época, já anunciou que não será o treinador do Santa Clara na próxima temporada.