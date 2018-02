Assembleia Regional acolhe parlamento dos jovens

A Assembleia Legislativa Regional, na ilha do Faial, acolhe, segunda e terça-feira, alunos do ensino básico e secundário das escolas das nove ilhas dos Açores eleitos para participarem nas Sessões Regionais do Parlamento dos Jovens 2018, foi esta quarta-feira anunciado.

Uma nota do parlamento açoriano explica que estes alunos vão assumir as funções de deputado no parlamento açoriano e, posteriormente, na Assembleia da República que promove o Parlamento dos Jovens em parceria com a Assembleia Legislativa Regional e Governo açoriano.

Os 57 alunos do ensino básico e os 77 estudantes do secundário vão abordar a “Igualdade de Género. Um Debate para todos” e durante estas sessões os jovens são confrontados com o processo parlamentar e com as regras inerentes ao debate democrático, e vão ainda aprovar os Projetos de Recomendação para submeter à Sessão Nacional e eleger os deputados que os vão representar na Assembleia da República.

Segundo nota de imprensa da Assembleia Regional, paralelamente irá decorrer o concurso Euroescola, que conta com a participação de 30 alunos, de 15 escolas, bem como o prémio Reportagem Parlamento dos Jovens – Açores, onde estão inscritos oito jovens jornalistas, dos quais quatro pertencem ao ensino básico e os restantes ao secundário.