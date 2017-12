Assembleia Municipal da Povoação aprova orçamento de 8,6ME

Segundo um comunicado enviado às redações, o orçamento para o próximo ano terá "um fortíssimo reforço" na componente social, nomeadamente no apoio "a idosos, programas ocupacionais e jovens estudantes do concelho".

"No próximo ano, haverá novamente apoio para os estudantes bolseiros com uma verba destinada na casa dos 35 mil euros, assim como um aumento para o dobro no montante que estava até agora a ser dado aos beneficiários dos Cartões do Idoso, nomeadamente na ajuda com os gastos para a medicação. Atualmente, 325 idosos do município recebem este subsídio", lê-se na nota enviada às redações pelo gabinete de comunicação daquela autarquia.

A Câmara Municipal da Povoação, liderada pelo socialista Pedro Melo, refere ainda que o Plano e Orçamento para 2018 volta a ser aprovado pelo nono ano consecutivo "sem aumento de impostos", registando ainda "uma redução da dívida".

"Este é o 9.º Plano e Orçamento que aprovamos sem aumentar impostos, taxas e serviços aos munícipes e sempre a reduzir a dívida que passou de 37,6 para 3,6 milhões de euros", afirmou o autarca após aprovação do documento e citado na nota.

Segundo o comunicado, além do "não aumento de impostos e a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para famílias com filhos", estão entre os "grandes objetivos" do executivo camarário "continuar a reduzir a dívida a terceiros e custos de funcionamento", prevendo um investimento na ordem dos 2,6 milhões de euros.

No montante destinado ao Plano Plurianual de Investimento (PPI) do município para 2018 está abrangida a obra de construção "da piscina de água quente no Jardim da Alameda, nas Furnas, a conclusão da construção da piscina de água salgada na vila da Povoação e a requalificação da beira-mar" da vila da Povoação.

Do PPI fazem ainda parte a construção de dois Parques de Merendas, um no "Faial da Terra" e outro "em Água Retorta, na Fajã do Calhau".

O orçamento da Câmara Municipal da Povoação foi aprovado pela maioria socialista em Assembleia Municipal.

Pedro Melo, que substituiu Carlos Ávila em janeiro de 2016, após este ter cessado funções de presidente na autarquia da Povoação, foi eleito pela primeira vez no passado dia 01 de outubro, nas últimas eleições autárquicas.