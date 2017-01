Assembleia abre inquérito a presidente da Junta de Freguesia do Pico da Pedra, é a manchete do Açoriano Oriental. Autarca é ouvido em Comissão de Inquérito da Assembleia de Freguesia sobre denúncias de alegada obtenção indevida de prémios de seguros de clientes enquanto profissional da área.



Padre alerta para os pobres que ganham 500 euros por mês; Laboratório de Veterinária dos Açores sem equipamentos e Adiamento dos trabalhos no plenário divide partidos, são outros títulos de capa.

Na secção desportiva destaque para a vitória do Portimonense no jogo com o Santa Clara, e do regresso do Operário às vitórias no campeonato.