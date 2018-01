ASAE detém homem por venda ilegal de bilhetes antes do Benfica-Sporting

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve uma pessoa pela venda ilegal de bilhetes com especulação do preço antes do jogo de futebol de quarta-feira entre o Benfica e o Sporting, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE refere que desencadeou, no dia do jogo, uma operação de fiscalização no âmbito do combate à especulação na qual deteve uma pessoa “pelo crime de venda irregular de bilhetes (em especulação dos preços apresentados em valor facial)”, tendo também apreendido dois bilhetes para o jogo com valor de 25 euros/cada e pelos quais eram pedidos dos 160 euros.

O arguido será hoje presente a Tribunal.

Na mesma operação foram fiscalizados 41 operadores económicos, tendo os inspetores da ASAE instaurado três processos de contraordenação por falta de processo ou processos baseados nos princípios da Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HCCP, sigla em inglês) e falta de afixação de aviso de forma visível com a menção de proibição de consumo de álcool.