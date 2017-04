ASAE apreendeu cinco mil litros de leite no distrito de Viseu

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje ter apreendido cerca de cinco mil litros de leite de cabra congelado por falta de rastreabilidade, no distrito de Viseu.



Em comunicado, a ASAE explica que, no dia 29 de março, a brigada especializada de fiscalização das indústrias de produtos de origem animal da Unidade Regional do Centro realizou “uma ação de fiscalização dirigida a uma indústria de fabrico de queijo, no distrito de Viseu”.

O objetivo era “garantir o cumprimento dos requisitos gerais em termos de segurança alimentar”, justifica.

Segundo a ASAE, na sequência desta ação “foi instaurado um processo de contraordenação por falta de rastreabilidade e, consequentemente, apreendidos cerca de cinco mil litros de leite de cabra congelado, num valor total que ronda os 3.200 euros”.

A ASAE garante que irá continuar a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional “em prol de uma sã e leal concorrência”.