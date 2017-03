ASAE aperta cerco ao jogo ilegal na Região, é manchete do Açoriano Oriental. A ASAE pretende intensificar a sua ação nos Açores face à abertura do casino em Ponta Delgada e devido à penetração na ilha de São Miguel de jogos ilegais de fortuna e azar e de outras modalidades



Cristina Ferreira embaixadora do turismo açoriano, é outro grande destaque com foto. A apresentadora de televisão foi convidada pelo Turismo dos Açores para promover o arquipélago. Na BTL, a Açoreana DMC, do grupo Bensaude, revelou que foi obrigada a recusar a vinda de 4200 turistas alemães por falta de camas

Assembleia aprova Plano e Orçamento de 2017; Açores combatem desperdício alimentar; Alunos da Ribeira Grande ensaiam com Banda Militar; 220 marshalls vão zelar pela segurança do Azores Rallye e Santa Clara conquista título açoriano de iniciados, são outros títulos do matutino.