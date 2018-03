Artur Soares Dias dirige FC Porto-Sporting

O árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, foi nomeado para dirigir hoje a receção do líder FC Porto ao Sporting, terceiro classificado, em jogo da 25.ª jornada da I Liga.

De acordo com um comunicado da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Soares Dias será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares, tendo Manuel Mota como quarto árbitro e João Pinheiro como videoárbitro.

Os ‘dragões’ lideram a I Liga, com cinco pontos de avanço sobre o Benfica, que joga no sábado com o Marítimo, e sobre o Sporting.