Artista plástica açoriana expõe em Lisboa

Nesta exibição intitulada 'O Vazio Preenche-se', a artista plástica convida o espetador a entrar no abismo. O trabalho, pode ler-se numa nota de imprensa, "aprofunda a questão do vazio interior e procura o equilíbrio em todas as etapas sentidas no mergulho e na fuga a esse vazio". Além disso, "utiliza a madeira como principal material das obras e cria fronteiras entre o orgânico e o artificial, entre o natural e o industrial", em alusão à ilha de São Miguel, de onde a artista é natural, prossegue a mesma nota.

A exposição, com curadoria de Volker Schnüttgen, reúne dez das mais recentes obras de Susana Aleixo Lopes.

'O Vazio Preenche-se ' é a terceira exposição individual da artista ponta-delgadense que frequentou o curso de Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e terminou a licenciatura em Escultura na Academia de Belas Artes de Gdansk, na Polónia em 2012.