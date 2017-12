Artesanato "feito de coração" em bazar na Academia das Artes

Naquela academia, situada no Largo de Camões, tanto se pode admirar artesanato tradicional, como contemporâneo, e ambas as vertentes são resultado de trabalhos feitos à mão e "de coração", refere uma nota de imprensa da organização.



Nos dias úteis, o Bazar de Natal pode ser visitado entre as 16h00 e as 20h00 e no fim-de-semana entre as 15h00 e as 22h00.

Ana Baade, Berta Paiva, Sara Sá Silva, Graça Raposo, Teresa Pacheco,Graça Páscoa, Saudade Franco,Graça Bastos, Ana Quintas, Carolina Portugal, Isabel Silva Melo, Jacinta Teixeira, Noninha Retalhos, Eduardo Medeiros e Jolanda Pandiscia Bressan compõem o leque de artesãos.