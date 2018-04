Arsène Wenger deixa Arsenal no final da temporada

O francês Arsène Wenger vai deixar no final da época o Arsenal, que comandava há 21 temporadas, informaram hoje o treinador e o clube da liga inglesa de futebol, em comunicado.

Ao serviço dos ‘gunners’, Wenger, de 68 anos, conquistou três ligas inglesas, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças inglesas.

Neste momento, o Arsenal é sexto classificado da Liga inglesa, já foi eliminado da Taça de Inglaterra e perdeu a final da Taça da Liga, único troféu que Wenger não venceu, mas está nas meias-finais da Liga Europa, nas quais vai defrontar o Atlético de Madrid.

Antes de chegar ao Arsenal, Wenger passou pelos franceses do Nancy e do Mónaco e pelos japoneses do Nagoya Grampus.