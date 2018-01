Câmara inaugura parque infantil na Horta

A Câmara Municipal da Horta (CMH) inaugurou, no passado sábado, o parque infantil da freguesia da Praia do Almoxarife, uma obra de requalificação que representou um investimento de 35 mil euros por parte da autarquia faialense.

O presidente da CMH, José Leonardo Silva, esteve presente na inauguração, tendo aproveitado a ocasião para realçar a qualidade e segurança da rede de parques infantis em fase final de construção na Horta.

O autarca, citado por uma nota informativa municipal, salientou ainda que aquela aquela intervenção em Almoxarife representa o empenho do município "em criar uma sociedade inclusiva com espaços adaptados para que todas as crianças possam brincar e divertir-se em segurança”.

O parque infantil da Praia do Almoxarife situa-se na zona ribeirinha da freguesia, mesmo em frente à zona balnear.