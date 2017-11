Arranca quarta temporada do Projeto Tricô

O Projeto Tricô da Associação MiratecArts está de volta para mais uma temporada neste inverno, na ilha do Pico, e arrancou esta segunda-feira, no piso 1 do edifício dos Bombeiros Voluntários da Madalena.





Este ano, as duas ideias com mais interesse incluem criar cactos de tricô com croché para fazer parte do Cantinho das Suculentas, na MiratecArts Galeria Costa. Ainda a ideia de construir acessórios e roupas para a PICAROTA, uma boneca a ser elaborada com intenção de apresentação em 2018, foi uma das ideias abraçadas pelo grupo presente.

A organização convida os interessados a participarem nesta quarta temporada do projeto e, em nota de imprensa, informa que o próximo encontro já está marcado para segunda-feira, 4 de dezembro, no edifício dos Bombeiros Voluntários da Madalena.