Arquipélago presente na feira de mergulho do Reino Unido

Os Açores vão marcar presença no fim de semana na feira Birmingham Dive Show, a mais importante de mergulho do Reino Unido, que recebe milhares de visitantes e praticantes da atividade, foi hoje anunciado

Segundo uma nota de imprensa do Turismo dos Açores, durante este evento pretende divulgar-se a oferta turística da região, em especial no que toca ao mergulho no arquipélago, sendo que associação participa no certame com um stand próprio com a participação de cinco empresas associadas.

"Os Açores são reconhecidos pela sua diversidade e qualidade na atividade turística mergulho, resultando na nomeação para os DIVE TRAVEL AWARDS 2017 – DESTINATIONS, pela revista Dive Magazine na categoria scuba diving destinations, uma das principais publicações de mergulho no Reino Unido, que tem mais de 53.500 mil subscritores, e onde os resultados serão conhecidos na feira World Travel Market, em Londres, a 06 de novembro", acrescenta a nota.