Arquipélago inaugura exposição "O Risível Enigma da Vida Normal"

Segundo nota enviada à comunicação social "O Risível Enigma da Vida Normal" explora a importância da comédia na nossa forma de dar sentido às coisas, ajudando-nos a navegar através das dificuldades da vida quotidiana. As coisas a que achamos piada podem ser cruéis e odiosas, estabelecendo fronteiras simbólicas que dividem as pessoas em grupos distintos, colocando aqueles que têm poder contra os que não têm e vice-versa. Mas a comédia é também uma forma de unir as pessoas: dando-lhes consolo, a sensação de uma vivência partilhada e uma poderosa arma de resistência.





Esta exposição vai apresentar as múltiplas formas da comédia que se manifestam através da experiência da arte contemporânea. Juntando artistas de diferentes contextos políticos e culturais, todos interessados no humor como um dispositivo que usam para animar as suas práticas artísticas e estabelecer ligações com públicos locais e internacionais, "O Risível Enigma da Vida Normal" explora a forma como os artistas refletem sobre a sua experiência da vida quotidiana para fazer luz sobre especificidades culturais num mundo cada vez mais globalizado.





Com curadoria de David Campbell e Mark Durden, esta exposição parte de uma outra, "Double Act", que foi mostrada em dois locais no Reino Unido: o Bluecoat, em Liverpool, e o MAC, em Belfast, em 2016. Campbell e Durden vivem e trabalham no Reino Unido e integram, com Ian Brown, o coletivo artístico Common Culture.