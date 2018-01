Arquipélago inaugura exposição 'Graça Costa Cabral - Obras | 1982-2015'

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), esta exposição, que resulta da vontade da artista de apresentar as suas obras na sua terra natal, inclui 113 obras, da pintura à escultura, e uma instalação com fotografias e um vídeo que mostra o último ateliê de Graça Costa Cabral em Lisboa.

Graça Costa Cabral, natural de São Miguel, estudou na Escola de Belas-Artes e foi cofundadora, com Manuel Costa Cabral, da Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, onde lecionou e foi membro da direção.

A exposição “Graça Costa Cabral – Obras | 1982-2015” estará patente até 8 de abril, podendo ser visitada de terça a domingo, das 10h00 às 18h00.