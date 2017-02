Arménio Carlos está hoje com trabalhadores que iniciam quinzena de luta

O secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, participa hoje em concentrações de trabalhadores da Valorsul, da Amarsul e da Mota-Engil, que dão inicio a uma quinzena de "Acção e Luta" promovida pela federação sindical FIEQUIMETAL.



Arménio Carlos vai integrar as concentrações e participar num plenário conjunto dos trabalhadores das três empresas, que reclamam aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (FIEQUIMETAL) e os sindicatos nela filiados vão realizar durante duas semanas greves, concentrações, plenários e ações de rua em defesa dos salários, dos direitos, das condições de trabalho, do horário semanal de 35 horas e pelo fim dos vínculos precários.

Segundo a FIEQUIMETAL, o setor cujos trabalhadores representa tem aumentado nos últimos anos os resultados líquidos, as ex­portações, a produtividade, designadamente nas empresas do sector Energético (EDP, REN e GALP), na fabricação de Material Eléctrico e Electrónico, na Metalurgia, no Automóvel, nos Resíduos e Águas, na Química, na Farmacêutica, no Papel e Gráfica.

"Situação que contrasta com a perda de poder de compra dos trabalhadores; isto é, mais acumulação de riqueza para o capital e menos salário para os trabalhadores", diz uma resolução da federação que salienta a crescente degradação das condições de trabalho no setor.