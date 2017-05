Área dedicada à diversificação agrícola cresceu 600 hectares em seis anos

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas revelou que a área dedicada à diversificação agrícola nos Açores cresceu 100 hectares por ano entre 2010 e 2016.



“Nos últimos seis anos, a área da diversificação agrícola, produção de fruta, hortícolas e flores, cresceu 100 hectares por ano”, afirmou João Ponte, citado em nota do GACS, em declarações à margem da visita à Cooperativa Profrutos, no concelho de Ponta Delgada.

O governante destacou que a aposta dos agricultores na diversificação agrícola tem permitido reduzir as importações e aumentar o abastecimento do mercado local, mas frisou que ainda há “margem para crescer”.

João Ponte referiu que, no anterior quadro comunitário (2007- 2013), 13% das primeiras instalações foram para a área da diversificação agrícola, acrescentando que no atual quadro esse valor é superior a 30%, sendo que esta realidade se verifica em todas as ilhas, com predominância para São Miguel.

O Secretário Regional apontou a Profrutos como um “bom exemplo” do que deve ser feito, apostando em produtos de quarta gama, ajustando a sazonalidade das produções às necessidades do mercado e contribuindo, assim, em última análise, para a melhoria do rendimento dos produtores.

“O ananás é um embaixador da Região e, naturalmente, a entrada dos voos ‘low cost' tem contribuído muito para este aumento do consumo”, disse João Ponte.

A Profrutos conta com 207 associados, 173 dos quais produtores de Ananás dos Açores, estando a apostar na produção de quarta gama, como os sumos.

“A atual direção está a completar um ano de mandato e a aposta em produtos de quarta gama constitui um bom exemplo do que se está a fazer na Região”, afirmou João Ponte.

A cooperativa tem cerca de 19 hectares de produção certificada como biológica e em modo de conversão.