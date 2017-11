Arco 8 reúne sonoridades esta sexta-feira

A Galeria do Arco 8, em Ponta Delgada, junta vários artistas esta sexta-feira para uma noite de música que pretende visitar várias sonoridades.

Quem estiver presente, a partir das 22h30, vai poder ver e ouvir Gianna De Toni, no contrabaixo, Jorge Valério, no hang drum, e Rafael Carvalho, na viola da terra. Segundo uma nota de imprensa, os músicos tocarão a solo, mas também partilharão o palco em duo e em trio.

Já numa segunda parte, por volta da meia-noite, serão Gianna De Toni e Biagio Volandri, os responsáveis por prolongar o serão, trazendo ao Arco 8 o projeto 'Rapeciâz', que vive da música improvisada e experimental.

O evento, que é organizado pela Associação de Juventude Viola da Terra em parceria com o Arco 8, encerra com o 'Café Devasso' do DJ André Laranjinha.

A entrada é livre.