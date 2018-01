Árbitro Hugo Miguel no dérbi Benfica-Sporting

Hugo Miguel estará no Estádio da Luz, em jogo com início às 21:30, com os árbitros assistentes Ricardo Santos e Nuno Roque, António Nobre como quarto árbitro, e Tiago Martins no VAR (vídeoárbitro).

Na sua carreira será o quarto jogo entre grandes que o árbitro de Lisboa dirige e apenas o segundo dérbi, depois de ter estado no Sporting-Benfica da época 2013/2014, em Alvalade, que terminou empatado a 1-1.

Em épocas posteriores, Hugo Miguel esteve ainda no Sporting-FC Porto de janeiro de 2016, com vitória dos ‘leões’ por 2-0, e num FC Porto-Sporting, em fevereiro do último ano, então com triunfo dos ‘dragões’, por 2-1.

Hoje, o CA divulgou ainda o árbitro escolhido para a visita do líder FC Porto ao Feirense (20:15), também da 16.ª jornada, que será Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.

O Benfica, terceiro classificado no campeonato, recebe o Sporting separado por três pontos do duo de líderes, com os ‘leões’ em igualdade pontual com o FC Porto.