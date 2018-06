AR pede ao Governo medidas para preservar danças e bailinhos de Carnaval na Terceira

As mais lidas

Mais genérica, mas referindo-se às tradições nos Açores e na Madeira, foi aprovada por unanimidade um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais originais e sem fins lucrativos.

Na hora da votação, o PCP votou contra, o PEV absteve-se e as restantes bancadas (PS, PSD, CDS, BE) votaram a favor.

Na descrição feita pelo PSD na sua recomendação, trata-se de centenas de músicos e atores amadores que percorrem as freguesias da ilha Terceira e que o fazem “sem qualquer retorno financeiro, com uma organização que se caracteriza por elevada informalidade”.

O problema é que a informalidade desta tradição, que a Assembleia Regional dos Açores propôs, em 2013, como Património Cultural Imaterial de Portugal, pode chocar com os preceitos do Código dos direitos de autor.

O projeto de resolução do PSD faz a história das danças e bailinhos de Carnaval, que têm origem nos tempos dos povoadores e “refletem influência dos autos vicentinos do século XVI”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok