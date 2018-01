Aqui tem a lista completa dos nomeados para a 90.ª edição dos Óscares

Melhor filme:

"Chama-me pelo teu nome"

"A hora mais negra"

"Foge"

"Lady Bird"

"Linha Fantasma"

"The Post"

"A forma da água"

"Três cartazes à beira da estrada"

"Dunkirk"

Melhor realização:

Christopher Nolan - "Dunkirk"

Jordan Peele - "Foge"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Linha Fantasma"

Guillermo del Toro - "A forma da água"

Melhor ator:

Timothée Chamalet - "Chama-me pelo teu nome"

Daniel Day-Lewis - "Linha Fantasma"

Daniel Kaluuya - "Foge"

Gary Oldman - "A hora mais negra"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq."

Melhor ator secundário:

Willem Dafoe - "The Florida project"

Woody Harrelson - "Três cartazes à beira da estrada"

Richard Jenkins - "A forma da água"

Christopher Plummer - "Todo o dinheiro do mundo"

Sam Rockwell - "Três cartazes à beira da estrada"

Melhor atriz:

Frances McDormand - "Três cartazes à beira da estrada"

Sally Hawkins - "A forma da água"

Margot Robbie - "Eu, Tonya"

Saiorse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "The Post"

Melhor atriz secundária:

Mary J. Blige - "Mudbound - As lamas do Mississipi"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Allison Janney - "Eu, Tonya"

Leslie Manville - "Linha Fantasma"

Octavia Spencer - "A forma da água"

Melhor fotografia:

"Blade Runner 2049"

"A hora mais negra"

"Dunkirk"

"Mudbound - As lamas do Mississipi"

"A forma da água"

Melhor argumento adaptado:

"As lamas do Mississipi"

"Chama-me pelo teu nome"

"Jogo da alta-roda"

"Logan"

"Um desastre de artista"

Melhor argumento original:

"Amor de improviso"

"A forma da água"

"Foge"

"Lady Bird"

"Três cartazes à beira da estrada"

Melhor filme estrangeiro:

"Uma mulher fantástica"

"The Insult"

"Loveless"

"Corpo e alma"

"O quadrado"

Melhor filme de animação:

"The boss baby"

"Coco"

"Ferdinando"

"A paixão de Van Gogh"

"The breadwinner"

Melhor documentário:

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Icarus"

"Last Men in Aleppo"

"Strong Island"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"

Melhor curta-metragem:

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote/All of Us"

Melhor curta-metragem de animação:

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"

Melhor produção artística:

"A bela e o monstro"

"Blade Runner 2049"

"A hora mais negra"

"Dunkirk"

"A forma da água"

Melhor montagem:

"Baby Driver - Alta velocidade"

"Dunkirk"

"Eu, Tonya"

"A forma da água"

"Três cartazes à beira da estrada"

Melhor caracterização:

"A hora mais negra"

"Victoria & Abdul"

"Wonder - Encantador"

Melhor guarda-roupa:

"A bela e o monstro"

"A hora mais negra"

"Linha fantasma"

"A forma da água"

"Victoria & Abdul"

Melhor banda sonora original:

"Dunkirk"

"Linha fantasma"

"A forma da água"

"Star Wars: Os últimos Jedi"

"Três cartazes à beira da estrada"

Melhor canção:

"Mighty River" de "Mudbound - As lamas do Mississipi"

"Mystery Of Love" - "Chama-me pelo meu nome"

"Remember Me" - "Coco"

"Stand Up For Something" - "Marshall"

"This Is Me" - "O grande showman"

Melhor montagem de som:

"Baby Driver - Alta velocidade"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"A forma da água"

"Star Wars: Os últimos Jedi"

Melhor mistura de som:

"Baby Driver - Alta velocidade"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"A forma da água"

"Star Wars: Os últimos Jedi"

Melhores efeitos visuais:

"Blade Runner 2049"

"Os guardiões da galáxia 2"

"Kong: Ilha da caveira"

"Star Wars: Os últimos Jedi"

"Planeta dos macacos: A guerra"