"Aprovada reorganização da Igreja nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Conselho Pastoral aprovou a proposta do Bispo no sentido de se avançar para a reorganização administrativa e territorial da Diocese de Angra.



"Santa Clara não aproveita deslize do Aves" é o título da manchete fotográfica. "Precisos mais enfermeiros para cuidados domiciliários", "Espaços de coworking ganham força em São Miguel", "Trabalho de artesã dá nas vistas na 'Praça'" e "Operário e Farense empatam a uma bola na Lagoa" são os outros títulos de primeira página.