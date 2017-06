Apresentado livro "Um perigoso leitor de jornais" de Carlos Tomé

O Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, acolhe no dia 05 de julho, pelas 18:30 locais, a apresentação do livro "Um Perigoso Leitor de Jornais", de Carlos Tomé



"A obra romanceia um acontecimento que abalou Ponta Delgada num tempo de grande complexidade política e social, como foi aquele que precedeu o eclodir da Segunda Guerra Mundial, em que um pacato carteiro ávido de conhecimento e, por isso, incansável consumidor de tudo quanto se publicava na imprensa, acabou preso e degredado sem nunca ter feito mais do que ler jornais”, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano. A iniciativa decorre no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima.