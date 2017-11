Apresentadas obras galardoadas com Prémio de Humanidades "Daniel de Sá" em 2016

A Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores promove na segunda-feira, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, a apresentação das obras galardoadas em 2016 com o Prémio de Humanidades “Daniel de Sá”

"Novas Luzes sobre Povoamento e Topónimos das Flores e Corvo: João da Fonseca e António Carneiro no Reino, em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde e nos Açores (sécs. XV-XVI)", de Pierluigi Bragaglia, e "O Outro Lado do Mundo", de Paula de Sousa Lima, foram as duas obras galardoadas nas categorias de Ensaio e Criação Literária, respetivamente.

A sessão de apresentação decorre pelas 18:30, presidida pelo secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, e tem a presença dos dois autores distinguidos.

O italiano Pierluigi Bragaglia vive desde 1990 na ilha das Flores, tendo já publicado diversas obras, nas áreas da História e do Turismo, enquanto Paula de Sousa Lima, professora do ensino secundário nos Açores, é autora de três romances e diversos contos.

O Prémio Humanidades “Daniel de Sá” destina-se a galardoar, a cada biénio, nos anos pares, uma obra inédita, referenciável aos Açores, escrita em Português, por autor nacional ou estrangeiro, nas categorias de Ensaio e Criação Literária.