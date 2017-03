"Aprendi que se quisesse ser ouvida teria de ir de calças e blazer" (com vídeo)

Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher, instituído pelas Nações Unidas em 1975. A luta pela igualdade de género, no entanto, começou muito antes, em finais do século XIX, quando as ruas enchiam-se de mulheres a protestar contra os salários baixos e pelas 15 horas de trabalho.



O Açoriano Oriental juntou três mulheres de gerações diferentes, para assinalar o dia, que em comum têm o papel preponderante que exercem no mundo dos negócios em São Miguel. Leia a reportagem na íntegra no Açoriano Oriental desta quarta-feira