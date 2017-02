Apreendidos 81 mil euros em alimentos

Na edição desta terça-feira, o Açoriano Oriental dá conta do destino dado aos alimentos apreendidos pela Inspeção Regional das Atividades Económicas em 2016, num ano em que o valor dos bens apreendidos aumentou



Nesta edição, o jornal dá espaço à sugestão do historiador José de Almeida Mello de que deve ser criada zona protegida em Ponta Delgada para salvaguarda do património da cidade, bem como noticia que o presidente da autarquia de Ponta Delgada admite estender prazo para apresentação de propostas à exploração do bar do Coliseu Micaelense, após as dúvidas levantadas pela oposição.

Os 18 pedidos de apoio à reforma antecipada de lavradores que ainda estão em avaliação; a criação de uma Sala do Tesouro na Igreja de Santa Cruz, na Lagoa; e as queixas de moradores numa canada de terra na Ajuda da Bretanha são outros dos assuntos tratados no jornal de hoje, onde se dá conta ainda que o PCP vai propor a baixa do IVA na Região.