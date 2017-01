Apreendidas quase oito mil doses de haxixe

A GNR anunciou a apreensão, nos Açores, na última semana, de 7.837 doses de haxixe, no âmbito de ações de fiscalização, prevenção e investigação.



Uma nota do Comando Territorial dos Açores da GNR adianta que na semana de 16 a 22 de janeiro foi desencadeado um conjunto de operações na região que visaram a prevenção, fiscalização e investigação de infrações tributárias e aduaneiras, a vigilância da costa e do mar territorial, a fiscalização das pescas e a proteção da natureza e do ambiente, entre outras.

No âmbito da fiscalização geral, a GNR instaurou 96 autos de contraordenação e no trânsito 66 autos de contraordenação.