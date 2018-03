Apreciados projetos do PS, PSD e CDS que visam potenciar importância dos Açores

Três iniciativas parlamentares das bancadas do PS, PSD e CDS-PP que defendem a intervenção do Governo no reforço da importância geoestratégica e geopolítica dos Açores vão ser apreciadas na sexta-feira em plenário na Assembleia da República.

O projeto de resolução dos deputados socialistas dos Açores Carlos César, Lara Martinho e João Castro defende que o Governo deve garantir a valorização do potencial geoestratégico dos Açores através da criação de oportunidades que “se adequem e reforcem as capacidades próprias da região, em consonância com as exigências da modernização e abertura da economia global”.

Para Carlos César, líder do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, e restantes promotores da iniciativa, é importante manter a “inclusão e o ativo envolvimento” dos Açores nos projetos estratégicos de âmbito nacional.

Os socialistas reivindicam que se deve “assegurar oportunidades” que possam ser aproveitadas pelo arquipélago no âmbito da participação de Portugal como membro da NATO e União Europeia.

Na sua proposta de resolução, um grupo de deputados do PSD, entre os quais os insulares Berta Cabral e António Ventura, consideram que existem “novas dimensões” da importância estratégica dos Açores e da Madeira que geram um “amplo campo de possibilidades em termos económico, científico e tecnológico”.

Os sociais-democratas exemplificam com os acordos comerciais, alterações climáticas, ambiente, energias renováveis, fluxos migratórios, setor agroalimentar, na astrofísica, aeroespacial, oceanografia, vulcanologia e sismologia.

Referindo que as duas regiões autónomas “podem ser um laboratório privilegiado para a investigação e a experimentação”, os parlamentares referem que a “centralidade dos Açores e da Madeira cria oportunidades estratégicas” com a navegação comercial aérea e naval.

O PSD defende neste quadro que o Governo potencie com os executivos insulares uma “articulação política prospetiva para a importância geoestratégica e geopolítica” de ambos os arquipélagos.

O grupo parlamentar do CDS-PP, por seu turno, no seu projeto de resolução, propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que, em conjunto com Governo dos Açores, tome as “medidas necessárias a uma articulação política que potencie a importância geoestratégica e geopolítica” do arquipélago.

Os centristas propõem que a potenciação tenha lugar “através do envolvimento da região autónoma em projetos estratégicos de âmbito nacional” no âmbito da participação de Portugal, como membro a NATO e na União Europeia.

A bancada do CDS-PP sustenta que “existe um conjunto de atividades económicas, políticas e científicas que podem prosperar, contribuindo para o desenvolvimento económico e social da região”, podendo os Açores “constituir-se como um laboratório privilegiado para a investigação e a experimentação mundiais, científica e tecnológica”.