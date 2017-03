Apostador de São Miguel ganhou 1 milhão de euros no Euromilhões

Um apostador da ilha de São Miguel ganhou esta noite um milhão de euros no Euromilhões, anunciou a agência Lusa.



O prémio foi atribuído no concurso 12/2017 do M1lhão, através da combinação vencedora NPC 28545.

Segundo apurou o Açoriano Oriental, não é possível, para já, saber em que agência da ilha de São Miguel foi atribuído este prémio, uma informação que não foi divulgada ainda pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Contudo, esta é a primeira vez que o prémio de um milhão de euros é atribuído aos Açores.

O M1lhão é um jogo extra associado desde o ano passado ao Euromilhões. A aposta no M1lhão é exclusiva para Portugal e sai sempre às sextas-feiras. Ao contrário do Euromilhões, não há hipótese de haver Jackpot no M1lhão, ou seja, o prémio sai sempre todas as sextas-feiras.

Segundo refere a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no prémio do M1lhão participam todos os códigos gerados pelas apostas registadas no Euromilhões em Portugal, entre sábado e a sexta-feira em que se realiza o sorteio.

Os códigos relativos ao M1lhão são sorteados de forma eletrónica e aleatória, de acordo com o respetivo plano de prémios.