Apostador de Ponta Delgada ganhou o M1lhão desta semana

O prémio do concurso M1lhão, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador de Ponta Delgada, noticiou a agência Lusa.

Já não é a primeira vez que o M1lhão sai em Ponta Delgada, tendo no início do ano passado saído também a um apostador micaelense.



A combinação vencedora do concurso 25/2018 do M1lhão, sorteada hoje, foi: WXX 34838.



O M1lhão é um jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa associado ao Euromilhões e que garante, semanalmente, a atribuição de um prémio no valor de 1 milhão de euros em Portugal.

Com as alterações implementadas ao Euromilhões em 2016, a participação neste jogo passou a implicar, obrigatoriamente, a participação também no M1lhão.



Desta forma e por cada aposta simples registada no Euromilhões - 5 Números mais 2 Estrelas - o sistema central de apostas gera, automaticamente, um código alfanumérico único, composto por 3 letras e 5 números.

O sorteio do M1lhão realiza-se, semanalmente, à sexta-feira.